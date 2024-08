Brescia da gala per dimostrare che è tutto oro quello che luccica

Grande attesa per la gara col Palermo coi medagliati di Parigi in tribuna: serve subito una prova di forza

3 ' di lettura

Il bomber Gennaro Borrelli - © www.giornaledibrescia.it

Mari, monti, lago o campagna? Nessuna delle quattro, grazie: domani sera si va a Mompiano. È lì la festa. Quella, è pronta da servire come gustoso contorno, ma alla fine conterà solo se il party andrà in scena sul prato e se a esserne l’anima sarà il Brescia. Le coordinate Domani sera, ore 20.30 in un Rigamonti che si prepara a una cornice almeno dignitosa (in base all’andazzo della prevendita si dovrebbe riuscire ad arrivare almeno a 8.000 presenze) si accendono le luci sul campionato di serie