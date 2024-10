Brescia-Cremonese: le pagelle delle rondinelle

Grande partita di Verreth, non solo per il gol su punizione. Brilla anche l’attacco con Olzer, Borrelli e Juric

In un derby palpitante, con tanto di sofferenza finale, il Brescia ha sconfitto la Cremonese 3-2. Ottima prestazione di tutta la squadra, soprattutto nel primo tempo, ma a brillare sono Verreth in regia e tutto l’attacco. 6 – Luca Lezzerini Fino al rigurgito d’orgoglio grigiorosso fa quello che si chiede a un portiere in queste circostanze: trasmette sicurezza a tutti. Il destro di Buonaiuto è angolatissimo, ma non particolarmente potente, e forse lui parte un pizzico in ritardo. 7.5 – Lorenzo D