Brescia, con la Carrarese l’imperativo è voltare pagina

Alle 15, in un clima tornato greve tra Cellino e i tifosi, va in scena la prima di Bisoli (che è squalificato)

Pierpaolo Bisoli, neo allenatore del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

È una domenica bestiale e ci vuole un fisico bestiale. Tutto così banale da essere tutto così maledettamente difficile. Il Brescia che ha voltato pagina in panchina, ora deve farlo – è un obbligo – sul campo. La vittoria in casa manca da due mesi e mezzo (l’ultima volta il 30 settembre con la Cremonese) e in senso assoluto da un mese e mezzo (3 novembre, a Genova con la Samp). Un ruolino estremamente deficitario, col rischio di farsi risucchiare nei play out, costato carissimo a Rolando Maran. L