Brescia, col Cittadella incidente di percorso da trasformare in monito

Il fastidioso ko è stato figlio di un insieme di motivi tra sfortuna e demeriti, ma va archiviato come scivolone

4 ' di lettura

La delusione di Borrelli e Bjarnason dopo il fischio finale - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

È opinione comune che se anche si fosse andati avanti a giocare fino a mezzanotte, il Brescia non sarebbe comunque riuscito a raddrizzarla. Ed è opinione comune che se la si rigiocasse altre 100 volte quella stramaledetta partita contro il Cittadella, il Brescia non solo non l’avrebbe persa, ma l’avrebbe vinta. Carissoni punisce il Brescia: primo ko (con l’uomo in più) al Rigamonti Per la serie: certe serate amare, lascia stare. Ma lasciar stare non è corretto. Come non sarebbe corretto, e sareb