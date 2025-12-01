Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia a Cittadella cercando il colpo da secondo posto

Erica Bariselli
Calcio d’inizio alle 20.30: Lecco nel mirino, ma i veneti possono scavalcare l’Union, a secco di gioie da tre turni di campionato
L'esultanza in Coppa Italia - © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza in Coppa Italia - © www.giornaledibrescia.it

Chiamasi Cittadella. Dicesi nemesi. Per il Brescia non esiste momento chiave di un campionato che non preveda un confronto con il Cittadella. Al «Tombolato», e coi granata in generale, non si gioca mai «per niente». E infatti, l’incrocio in notturna in terra veneta, può finire per dettare il ritmo delle ambizioni e della testa dei biancoblù. Che possono uscire dal campo ancora terzi, secondi oppure quarti. Classifica cristallizzata - ma in caso con altri due punti persi sulla capolista sempre pi

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario