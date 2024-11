Brescia, Cellino assolve Maran: «Qualche giocatore ha più colpe»

Il presidente delle rondinelle in esclusiva al GdB: «Al tecnico contesto qualche scelta, ma il problema non è lui e non lo tengo per “pena”. Ora si deve sgobbare di più»

4 ' di lettura

Massimo Cellino in tribuna sabato accanto alla moglie - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Una scatola di Maalox al tavolo Brescia, grazie. Ma lo sconquasso determinato dal Cosenza è stato tale e tanto che forse non basterebbe una cassa intera. Eppure, nemmeno la più classica delle «partite da esonero», specie per lo storico dei codici celliniani, ha fatto vacillare l’intenzione di cambiare strada tecnica, di dare la più semplice delle scosse dando un nuovo nome alla panchina. Brescia, che beffa: Charlys regala il 3-2 al Cosenza al 95’ Fiducia a Maran Rolando Maran incassa la fiducia