Brescia, c’è il Pisa: incroci col passato per un presente che è sfida play off

Molti ex nella gara odierna Rondinelle decimate davanti ma decise a consolidarsi in alto e staccare i toscani

3 ' di lettura

Nicolas Galazzi - © www.giornaledibrescia.it

Sono trascorsi soltanto cinque giorni dallo straordinario blitz di Cosenza, ma è come se ne fossero passati 15 perché gli accadimenti, già dall’indomani, hanno un po’ offuscato i pensieri. Il forfeit di Gennaro Borrelli prima e, per gradire, quello di Giacomo Olzer poi, sono stati come due sberle in piena faccia. Di colpo, sono usciti di scena (definitivamente il primo mentre per il secondo è ancora tutto da valutare anche se lo stop non sarà limitato a un turno) due protagonisti - seppur, ovvia