Brescia-Catanzaro: le pagelle delle rondinelle

Al Rigamonti finisce 1-1 con il rammarico per un gol non dato al Brescia. Adorni migliore in campo

Davide Adorni è stato il migliore in campo contro il Catanzaro - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Un mancato rigore pesa sul finale di Brescia-Catanzaro, un pareggio in rimonta per le rondinelle che lascia l'amaro in bocca a Rolando Maran e ai suoi uomini. Al Rigamonti è finita 1-1, ecco le pagelle di giocatori del Brescia. 6.5 - Michele Avella Come un gattone sullo 0-0 salva su Vandeputte mentre su Biasci un attimo dopo si avvale dell’appoggio di Adorni. Sul gol niente può. Sta di fatto che ancora, ci ha messo del suo. 6.5 - Lorenzo Dickmann Giornata con clientacci brutti -tipo Vandeputte -