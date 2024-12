Brescia-Carrarese: le pagelle delle rondinelle

La prima di Bisoli non scaccia la crisi: l’attacco gira completamente a vuoto, sono appena tre le sufficienze

La delusione di Borrelli, anche ieri impalpabile - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il primo Brescia di Pierpaolo Bisoli non decolla: lo 0-0 con la Carrarese allunga nuove ombre sul momento di forma delle rondinelle, incapaci di mordere in attacco. Di seguito le pagelle. 6 – Luca Lezzerini Uno svarione, da zero tranquillità, al 20’: con un clamoroso errore in impostazione serve a Zuelli una golosissima palla gol per fortuna sprecata. Poi, pian piano si riprende e compie anche alcuni interventi decisivi (uno dei quali proprio in uscita sullo stesso Zuelli). Il Brescia non morde,