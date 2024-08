Brescia, Castagnini: «Progetto serio per il settore giovanile»

La nuova stagione del Settore giovanile del Brescia Calcio è stata presentata questo pomeriggio nella sala stampa del centro sportivo di Torbole Casaglia.

Presenti il direttore organizzativo Eugenio Bianchini e il responsabile dell’area tecnica Aldo Nicolini, entrambi introdotti dal diesse Renzo Castagnini. «Il progetto del Brescia sul Settore giovanile – ha sottolineato Castagnini – è un progetto serio, indipendentemente da quanto si sente dire in giro sul fatto che lo trascuriamo: noi ci teniamo tantissimo al territorio. Le strutture importanti che abbiamo e l’impegno economico lo dimostrano e questo, nonostante le regole poco chiare che hanno confuso tutti, fa onore alla società».

«Mi è stato chiesto – gli ha fatto eco Bianchini – di lavorare con rispetto, educazione, professionalità e correttezza ed è quello che sto facendo con voglia e impegno. Certo, l’essere conosciuto e conoscere praticamente tutti i presidenti delle varie società mi avvantaggia, ma quando mi presento da loro come Brescia Calcio vengo accolto benissimo, anche da chi magari aveva avuto in passato qualche lamentela, perché il Brescia è sempre nel cuore di tutti i bresciani e resta sempre il Brescia. L’accordo con la Voluntas? È stata una grandissima operazione fatta dal presidente Cellino, grazie anche alla disponibilità della famiglia Esposito. Ora la Voluntas torna, come un tempo, ad essere il Brescia. I talenti bresciani “scippati” da altri club? Ripeto: vogliamo lavorare in primis con correttezza. E sono certo che alla fine questo lavoro, a cominciare da ragazzi da portare in prima squadra, pagherà».

«Il mio è un taglio più di tipo tecnico – interviene Nicolini –. Parliamo più di formazione e crescita personale di ragazzi e atleti. È un lavoro che stiamo facendo tutti con grande impegno ma soprattutto passione, perché è quella il motore di tutto. Ci sono state date linee guida da seguire e lavorare sulle priorità. E tutti insieme le stiamo portando avanti con serietà».