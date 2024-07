Brescia, per un Mangraviti che va c’è un Cistana pronto a restare

La difesa ha perso il rovatese, ceduto a titolo definitivo al Cesena, mentre Andrea lascia intendere la sua permanenza. Davanti è sempre viva a pista Olivieri

Lì, in mezzo alla linea difensiva. È puntato in quella zona l’occhio di bue degli addetti ai lavori del Brescia. Soprattutto dopo la partenza di Mangraviti. Soprattutto in questi giorni che portano al 15 luglio, deadline della clausola che libererebbe a parametro zero Cistana in caso di chiamata da un club di serie A. Ma partiamo dalle certezze, quindi dall’addio di Mangraviti dopo sette stagioni e mezza in prima squadra oltre a quelle nelle giovanili. Dopo il prolungamento del suo contratto, la