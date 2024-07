Brescia, in attesa degli attaccanti i riflettori sono sui centrocampisti

Per un campionato che sia da protagonisti anche in mezzo c’è la necessità di aumentare il contributo

3 ' di lettura

Massimo Bertagnoli segna durante l'amichevole del 20 luglio 2024 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

«Dimmi che centrocampo hai e ti dirò che allenatore sei» è una delle storiche massime, mai superate, di Carlo Mazzone. Ma vale anche un rivisitato «dimmi che centrocampo hai e ti dirò che squadra sei». Questione di sfumature, ma siamo sempre lì: dal centrocampo passano la vita e la gloria di una squadra. E, per quanto riguarda il Brescia, è proprio sulla terra di mezzo che in questo primo scorcio di stagione sono maggiormente puntati i riflettori. Inevitabilmente. Perché per migliorare l’ottavo