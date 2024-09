Il Brescia vince con la profondità di anima, gioco e panchina lunga

Il 4-0 ha messo in evidenza tutte le armi della squadra di Maran tornata seconda: col Pisa sarà gran testa a testa

3 ' di lettura

Le rondinelle esultano per il gol di Juric contro il Frosinone - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Quello che le statistiche non raccontano, quello che i numeri non catturano: ed è proprio lì, in quello che non può rientrare nelle raccolte delle statistiche o degli algoritmi, che si cela tanta parte del bello del Brescia. È quel qualcosa che ha a che fare con l’aspetto umano, con le sensazioni, l’empatia e le affinità. È quello che è «arrivato» – ben oltre un pur eloquente e inappellabile 4-0 al Frosinone – sabato pomeriggio. La squadra di Rolando Maran sa come fare rotta sul cuore e pazienza