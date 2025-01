Brescia, Cagni benedice Bisoli: «Si è dimostrato intelligente»

Fabrizio Zanolini

Anche il tecnico del Carmine debuttò con quattro pareggi: «L’obiettivo ora dev’essere solo la salvezza. Poi, eventualmente, si vedrà»

3 ' di lettura

Cagni festeggiato dai suoi giocatori nel 2017 - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it

Modalità diverse, tempo a disposizione diverso. Ma è impossibile non evidenziare la similitudine. Pierpaolo Bisoli come Gigi Cagni nel 2017: le prime quattro partite della loro avventura sulla panchina del Brescia sono terminate con gli stessi punti, frutto degli stessi risultati, ovvero quattro pareggi. Una politica dei piccoli passi (iniziali) che l’ex terzino del Carmine adottò al suo arrivo come tecnico al capezzale di quel Brescia malato e ineluttabilmente indirizzato verso la serie C. Picc