Brescia, mister Bisoli non sarà in panchina nella sfida con il Modena

Come era facilmente pronosticabile, Pierpaolo Bisoli giovedì non sarà in panchina per la sfida alla sua ex squadra, il Modena. Il tecnico del Brescia è stato espulso a fine gara con la Salernitana «per aver rivolto a un dirigente della squadra avversaria – il team manager Avallone a sua volta espulso, ndr – frasi minacciose».

Dovrà quindi scontare un turno di squalifica. L’allenatore era già stato costretto alla tribuna in occasione della sua «prima» con la Carrarese perché si trascinava un turno di stop rimediato proprio in occasione della sua ultima partita alla guida dei canarini.