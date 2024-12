Brescia-Bari: le pagelle delle rondinelle

Galazzi accende la luce con il gol e tante iniziative personali. La difesa regge, più in difficoltà il centrocampo

Secondo pareggio consecutivo per il Brescia, che va subito in vantaggio con il Bari e si fa riprendere da Dorval. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6 – Luca Lezzerini Un palo e una traversa per amici che il portiere ringrazia per averlo salvato prima su rigore e poi su un colpo di testa. Incolpevole sul gol patito, non si trova a dover effettuare parate o interventi catalogabili sotto questa voce. Il Brescia segna subito, poi si fa riprendere: 1-1 con il Bari 6 – Alexander Jallow Dirottato