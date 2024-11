Brescia-Bari, accesso limitato ai tifosi ospiti

In vista della partita di Serie B tra Brescia e Bari, in programma il 30 novembre 2024 allo Stadio Rigamonti di Brescia, il Prefetto della provincia Andrea Polichetti ha emesso un provvedimento per garantire sicurezza e ordine pubblico.

L’ordinanza

Seguendo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari sarà consentita solo per il settore ospiti e unicamente a coloro che sono iscritti al programma di fidelizzazione della società Calcio Bari.

La misura è volta a prevenire possibili criticità durante un incontro di grande richiamo, garantendo un accesso regolamentato per i tifosi ospiti.