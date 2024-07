Brescia, Adorni dalla polvere all’altare: ora è una certezza

Fabrizio Zanolini

Il rinnovo ha ridato fiducia al centrale, che un anno fa era stato vicino all’addio. I tifosi sperano che la coppia con Cistana resti quella titolare: fin qui nessuna offerta di rilievo dalla serie A per Andrea

2 ' di lettura

Davide Adorni ha ritrovato grande fiducia dopo il rinnovo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’aforista Soriano asseriva che «non possiamo fare a meno di una qualche certezza, qualunque essa sia, anche di quella che, eventualmente, dovesse negare ogni certezza». Ragionando in termini calcistici, il Brescia ha un assoluto bisogno di ripartire da qualche certezza per porre basi sicure per la stagione in divenire. Una di queste ha un nome ed un cognome: Davide Adorni. E dire che la stagione passata sembrava aver chiuso la sua avventura in biancoblù, tanto che la società l’aveva inserito ne