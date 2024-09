Bisoli è già lo stakanovista del Brescia: ora punta quota 300

Fabrizio Zanolini

Il leader della squadra tra i giocatori di movimento è il solo a non aver ancora perso un minuto di gioco. E in questa stagione può scalare posizioni nella classifica all-time di presenze in biancazzurro

Dimitri Bisoli, capitano del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Li chiamano «stakanovisti» perché sono quelli che non mollano mai. Nemmeno un centimetro. Nemmeno un minuto. Quello che non ha ancora perso Dimitri Bisoli. Sono infatti soltanto 31 i giocatori di movimento delle 20 squadre di B che in queste prime quattro giornate sono rimasti sul terreno di gioco «full time» con il capitano delle rondinelle che, tanto per non cambiare (infortuni permettendo) abitudini, è tra quelli in lista. Dimitri Bisoli si sposa in Duomo: cori della curva del Brescia, presen