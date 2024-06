Bianchi incassa la fiducia: il Brescia vuole anche i suoi gol

Dalla società la conferma che Flavio aspettava, ma partirà (sulla carta) alle spalle dei titolari. Oggi Castagnini torna operativo: si cerca l’accelerata per Corrado

Flavio Bianchi - © www.giornaledibrescia.it

Per il Brescia è cominciata una settimana che potrebbe produrre la prima vera sgasata sul mercato. Da oggi torna operativo il diesse Castagnini. In agenda c’è un contatto con l’omologo della Ternana Capozucca per definire l’operazione Corrado: trattativa avanzata, non ancora chiusa. Castagnini lavorerà gomito a gomito con Massimo Cellino per andare a dama in breve tempo, e parallelamente studia le alternative per cautelarsi. In attacco I ragionamenti del management riguardano anche i calciatori