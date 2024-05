Bari-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Nicolas Galazzi migliore in campo: in una gara sotto ritmo si fa presto a farsi notare con un paio di palloni offensivi

Nicolas Galazzi in azione - Foto Emmanuele Mastrodonato per Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sibilli e Di Cesare regalano il 2-0 ai galletti. Sconfitta indolore per il Brescia, considerate le vittorie di Sampdoria e Palermo: appuntamento al Ceravolo sabato prossimo. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 5.5 - Luca Lezzerini S’allunga come un gattone in fase di stretching su un destro a giro di Sibilli prima del quarto d’ora: notevole intervento. Tutto il contrario di quanto accade 10’ dopo quando sul cross-gol di Sibilli resta letteralmente immobile. Poco dopo ha invece una buona reaz