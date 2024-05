Brescia a Bari per l’ultimo atto della regular season: la diretta

La dolce premessa di quest’atto conclusivo della stagione regolare è che il Brescia può soltanto guadagnarci qualcosa. Chiudere al settimo posto eviterebbe l’incrocio col Catanzaro, ma non cancellerebbe l’handicap del fattore campo a sfavore. Con la giusta combinazione di risultati (basterebbero due pareggi di Palermo e Samp, oltre ovviamente a una vittoria al San Nicola) il Brescia può ancora sperare nel sesto posto, e dunque di giocarsi il preliminare play off al Rigamonti.

Insomma, la certezza che accompagna la sfida con il Bari è che, nello scenario peggiore, la squadra di Maran conserverà la posizione in classifica già certificata dalla vittoria contro il Lecco. Il vantaggio non è indifferente, specie se si considera che dall’altra parte c’è un avversario con l’acqua alla gola, e a forte rischio retrocessione diretta.

Di contro c’è l’emergenza diffusa con la quale Rolando si ritrova a fare i conti da un po’ di partite: il tecnico risparmia Moncini, che non è nemmeno partito per la Puglia, e deve rinunciare al febbricitante Mangraviti. La conseguenza è l’impossibilità di rinunciare a tutti i diffidati: Cistana, Jallow e Paghera andranno in panchina, dentro invece Papetti in coppia con capitan Bisoli, adattato per l’occasione a centrale.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (20.30), gli aggiornamenti in diretta sul match. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 20.05, su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre), Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta la gara del San Nicola. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al commento di Michele Iacobello.