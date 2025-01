Balotelli «sceso nelle gerarchie», verso l’addio al Genoa

Titoli di coda per Mario Balotelli al Genoa. L’attaccante non è stato convocato per la sfida di ieri contro il Monza ed ormai è a un passo dall'addio. La sua avventura in rossoblù era iniziata a fine ottobre sotto la gestione Gilardino.

Dopo aver seguito dalla tribuna la gara con la Fiorentina, era appena arrivato, Balotelli è stato poi convocato dall'ex tecnico contro il Parma, subentrando per 4' nel finale, e contro il Como in campo per 18'. Il cambio di allenatore da Gilardino a Vieira, con cui aveva avuto alcuni screzi all'epoca del Nizza, non ha giovato al giocatore che ha raccolto con il tecnico francese appena 34' in dieci gare totali, oltretutto sempre da subentrato: contro Cagliari (1'), Udinese (14'), Torino (12') e Napoli (7') .

🚨👋🏻 58 days after joining Genoa, Mario Balotelli’s already on the verge of leaving the club.



“Mario wants to play and here he’s not finding enough space, so we’re looking for a good solution for all parties”, Genoa director Ottolini confirms. pic.twitter.com/0wCiDlXux9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025

Per tre volte è invece rimasto in panchina mentre in altre tre occasioni non è stato nemmeno convocato, due delle quali per problemi fisici. Per la sfida di ieri sera, invece, dal club non è arrivata nessuna indicazione e dunque la mancata convocazione è a questo punto da intendersi di natura tecnica.

Conferme

Il ds rossoblù Marco Ottolini ha confermato che l'attaccante è vicino a lasciare il club. «Mario è sceso nelle gerarchie – spiega ai microfoni di Sky Sport – Ha ancora molta voglia di giocare e questo gli fa onore, credo che negli ultimi giorni di mercato sia il caso di cercare una soluzione giusta per tutti. Il Genoa non gli sta dando i minuti che lui vorrebbe e ci sono giocatori più avanti di lui. Riteniamo che sia meglio cercare un posto dove lui possa andare a giocare».