Balotelli, il Genoa dopo il calvario: Mario ci riprova

Vincenzo Cito

L’attaccante, che giovedì potrebbe esordire contro la Fiorentina, ha raccontato a Dazn molto del suo percorso calcistico e non

3 ' di lettura

L'esperienza a Brescia fu da dimenticare per Mario - Foto Ansa/Filippo Venezia © www.giornaledibrescia.it

In attesa di tornare a giocare in serie A a quattro anni di distanza dall’esperienza a Brescia – per il suo arrivo al Genoa manca solo l’ufficialità della società – Mario Balotelli in un’intervista a Dazn si è rivelato con la schiettezza di sempre, senza nasconderci nulla, fedele al personaggio. Genoa, in arrivo Balotelli: manca solo l’ufficialità Da quando ha lasciato le rondinelle («Scelta sbagliata, dettata dal cuore e dall’amore che provo tuttora per i tifosi. Non bisogna mai associare il la