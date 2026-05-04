Tesser: «Play off? Una trappola, ma il Brescia può arrivare in fondo»

« I play off sono una trappola . Chi li immagina come un secondo campionato basandosi solo sulla loro lunghezza si sbaglia di grosso. Durante la stagione puoi rimediare ad un passo falso, qui è molto più difficile , margini non ce ne sono. Impossibile immaginare una sola favorita, ma nella ristretta griglia di chi punta alla promozione l’ Union Brescia c’è eccome ».

Pensieri di Attilio Tesser, ex tecnico della Triestina, ma soprattutto uno che la serie C la conosce benissimo. Pur avendo sempre schivato i play off, visto che i quattro salti in B li ha ottenuti arrivando primo con Novara (con cui ha vinto invece quelli della cadetteria), Cremonese, Pordenone e Modena.