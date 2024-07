Il Brescia batte 3-0 la Pergolettese nella terza amichevole

Tre gol nella terza amichevole della nuova stagione. Il Brescia batte 3-0 la Pergolettese nel primo test contro una formazione professionistica (serie C).

Tutte le reti nel primo tempo grazie al rigore di Bjarnason all’8’ e alla doppietta di Bianchi in gol al 24’ e al 33’. Bianchi che tra l'altro si era anche procurato il penalty del vantaggio.

In evidenza oltre a quella del numero 9 la prova dei due esterni, Dickmann e Corrado, quest'ultimo bravo a ispirare l'azione da cui è nato il rigore quindi a confezionare l'assist per il 2-0 di Bianchi. Maran come a Travagliato ha proposto inizialmente ancora il 4-2-3-1 dovendo però fare a meno di parecchie pedine. Ai box infatti Lezzerini, Borrelli, Moncini. Adorni, Besaggio, Jallow e Verreth.

Nella ripresa poco da segnalare in fatto di occasioni. Da verificare invece le condizioni di Bjarnason, uscito per un colpo alla caviglia destra dopo 17 minuti. Il giocatore, zoppicando, ha preso diretto la via degli spogliatoi.

Sabato altro test con le rondinelle che saranno impegnate in amichevole a Lumezzane contro i rossoblù.