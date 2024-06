Altobelli: «Italia, sei da semifinale. E con un po’ di fortuna...»

L’endorsement di Spillo per gli azzurri: «Con la Spagna non partiamo sconfitti, servirà spregiudicatezza. E il “blocco Inter” può dare una mano a Spalletti»

2 ' di lettura

Alessandro Altobelli, ex Brescia e campione del mondo con l'Italia nel 1982 - Foto Marco Luzzani © www.giornaledibrescia.it

Inizio choc, reazione veemente, una bella spolverata di qualità e un brividino che per poco non ha avvelenato il boccone. C’è un po’ di tutto nel piatto servito dall’Italia sulla tavola imbandita per l’esordio a Euro 2024. Cosa resta, a tre giorni dalla vittoria sull’Albania? «Tanti spunti positivi» osserva con fermezza Spillo Altobelli. «Lasciatemi però sottolineare una cosa». Dica. «Sono convinto che il meglio debba ancora venire: la squadra è ben assemblata, unita, tutti cercano di aiutarsi.