Al via domani la campagna abbonamenti del Brescia: modalità di vendita e prezzi

Prezzi a «campionato pieno», ovvero con due partite in più rispetto alla stagione che deve ancora concludersi, visto che contro Cosenza e Venezia si è giocato a porte chiuse. Occhio di riguardo tra gli altri per universitari e over 70.

Si apre domani alle 16 la campagna abbonamenti del Brescia per la stagione 2024/2025. E se questa non è una novità, lo sono da ieri condizioni e prezzi. Con una promozione valida fino al 15 giugno: chi deciderà di sottoscrivere la tessera dal 16 avrà una maggiorazione. Si va dai 200 euro della Curva Nord ai 640 della tribuna centrale fino ai 1.500 della vip.

Il dettaglio di tutti i prezzi dal sito del Brescia Calcio

Da oggi alle 16 fino a venerdì 31 è stata fissata la prelazione per agli abbonati 23/24, ma anche la vendita della Brescia Card Abbonati 24/25. Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita così ai vecchi abbonati la possibilità di confermare il proprio posto o di sceglierne uno nuovo in qualsiasi settore usufruendo della promo prezzi dedicata (riservata ai settori gradinata alta e bassa, tribuna laterale e centrale). La Brescia Card Abbonati vale invece come acconto sull’abbonamento e consentirà di sottoscrivere la tessera usufruendo della promo prezzi nei settori indicati sopra fino al 15 giugno, oppure di utilizzarla dopo tale data, e fino alla fine della campagna abbonamenti, come acconto con i prezzi dal 16 giugno in avanti. Costo della card: 50 euro per chi sottoscriverà, nella fase 2, l’abbonamento nei settori curva nord, gradinata bassa e gradinata alta; 100 euro per chi sottoscriverà, nella fase 2, l’abbonamento nei settori tribuna laterale e tribuna centrale.

Proprio la fase 2, con la vendita libera, partirà alle ore 9 di lunedì 3 giugno e vedrà la promo prezzi fino al 15. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti allo store di via Solferino 51 A e sul sito Ticketone. Dal 3 giugno disponibili inoltre anche allo store di Via X Giornate, 85. L’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla Membership Card. Previste tariffe ridotte per donne, universitari (gradinata alta e bassa), diversamente abili con certificato di invalidità tra 75% e 99%, over 70 (gradinata alta e bassa) e under 20. Per quanto riguarda gli studenti di Unibs e Cattolica di Brescia, avranno anche diritto ad uno sconto del 30% su un qualsiasi prodotto ufficiale con una validità di 90 giorni. Con Pagodil infine sarà possibile dilazionare il pagamento dell’abbonamento in 4 rate. //