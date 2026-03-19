Aimo Diana alla Sampdoria nel ruolo di vice allenatore
Nuova ripartenza in corsa, anche se nei panni di vice allenatore, per Aimo Diana. Il bresciano ed ex tecnico dell’Union Brescia esonerato dopo il ko col Lumezzane, ha firmato la rescissione col club di Pasini col quale sarebbe restato legato fino a giugno ed entrerà nello staff di Attilio Lombardo alla Sampdoria (invischiata nella zona retrocessione) nel ruolo appunto di allenatore in seconda.
Per il tecnico di Poncarale una nuova avventura in una piazza alla quale è molto legato per i suoi trascorsi da calciatore e in un ruolo che per lui rappresenta una novità assoluta.
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