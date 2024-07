Torneo di Polpenazze, Pgm e Nova Sider Forgital sono le finaliste

Pgm e Nova Sider Forgital: ecco le due finaliste della 44esima edizione del notturno di Polpenazze. Questo il verdetto emesso dalla ventesima e penultima serata del torneo, di fronte a circa duemila persone e alle telecamere di Teletutto, presenti con la trasmissione Parole di calcio in tour.

In apertura di serata la finalina del quadrangolare Pulcini, tra Ciliverghe ed Epas Brescia. S’impongono i primi, 11-0, conquistando il terzo posto. A segno tre volte Federico Agnelli, due a testa Gianluca Signorini, Enrico Shima e Davide Caldera, una Matteo Kurani e Hyqmet Lazi. Domani la finale per il primo posto, con il derby tra Valtenesi Gialla e Blu.

La prima semifinale di ritorno

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy-Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Si comincia poi con la sfida di ritorno tra Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy e Nova Sider Forgital, terminata 2-2 all’andata. Partita tiratissima: passano avanti i verdi della Nova Sider al 10’ grazie ad una conclusione ravvicinata di Matteo Scarata. Al 5’ della ripresa il pareggio: Daniel Offredi calcia direttamente dalla sua porta, impegnando severamente Marco Serio, che respinge corto. Si avventa sulla sfera Yassin Ejjaki, il quale da due passi non sbaglia. Il match sembra destinato ai tempi supplementari, ma al 13’ Nova Sider passa di nuovo: Federico Peli da fallo laterale pesca Aboubakar Bakayoko, che fa 2-1. A questo punto i costruttori si buttano in avanti alla disperata, in cerca del pareggio, ma in contropiede Giuseppe Boldini chiude la pratica al terzo ed ultimo minuto di recupero. Nova Sider conquista così l’accesso alla finale per la prima volta nella propria storia.

Il secondo match

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Notturno di Polpenazze, semifinale: Pgm-Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Poi scendono in campo per il secondo round Pgm e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli, con i campioni in carica che hanno un gol di vantaggio da difendere in virtù del 3-2 con il quale si sono imposti all’andata. Nel primo tempo la regina del 2023 riesce ad allungare di un altro gol, grazie ad una punizione leggermente deviata di Alessandro Minasola (8’) che buca Edoardo Tognazzi.

Nella ripresa, dopo solo diciassette secondi, Enrico Bignotti sfrutta un’ingenuità della difesa avversaria per firmare l’1-1. A questo punto gli autodemolitori ci credono e provano a premere il piede sull’acceleratore. La Pgm però alza il muro e dimostrando grande esperienza si barrica, riuscendo a respingere ogni attacco, annullando pure Denis Omorogieva, uno degli attaccanti più pericolosi di questa edizione (è capocannoniere della fase finale con 7 reti). Finisce senza altri sussulti: Pgm accede alla finale per la terza edizione consecutiva (seconda nel 2022 e prima nel 2023). Domani affronterà Nova Sider Forgital. Ceresa Delfina invece si giocherà il terzo gradino del podio con Toscani Costruzioni. Enrico Passerini