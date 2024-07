Torneo notturno di Polpenazze, la diretta della 19esima serata

La Champions League in salsa bresciana è giunta ormai alle battute finali: stasera cominciano infatti le semifinali del Torneo notturno di Polpenazze, con le gare di andata. Sono quattro dunque le squadre rimaste ancora in corsa, e ognuna ha dimostrato di meritarsi il traguardo fin qui raggiunto.

I favoriti

Nella prima partita, alle 21.10, si affrontano Pgm e Ceresa Delfina Autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli. Pgm è campione in carica, avendo trionfato nell'edizione 2023 dopo il secondo posto del 2022 alle spalle di Stamperia Bonpress. La squadra di Alessandro Vagge, Alberto Boschetti e Domenico Grasso è sicuramente la squadra da battere. Inserita nel girone A, ha battuto Alta Serbatoi (5-1), Scalvenzi (2-0) e Comipont (3-2) nella prima fase, poi ha superato la seconda pareggiando 3-3 con Nova Sider Forgital e vincendo 6-3 con Artekromo. Quarti superati con Costruzioni Speciali Bresciane vincendo 6-0 all’andata e pareggiando 3-3 al ritorno.

La Ceresa Delfina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Ceresa Delfina di Enrico Bignotti e Denis Omorogieva ha invece superato da seconda il primo girone, il 5, vincendo 4-3 con Cristian e 7-1 con Tinteggiature Erika, perdendo 5-3 con Franzoni Costruzioni. Poi due successi nel triangolare con L’Immobiliare Castelcovati (5-3) e Utr (6-2). Infine ai quarti il semaforo verde è arrivato grazie al 2-1 dell’andata e al 3-3 del ritorno contro Giampe.

L’altra sfida

Alle 21.50 è in programma la seconda semifinale, tra Nova Sider Forgital e Toscani Costruzioni/Garda Soccer Academy. I primi, che possono contare su Marco Serio, Aboubakar Bakayoko e Federico Peli, hanno ottenuto 7 punti nel primo girone, il 4, pareggiando 4-4 con Paini Arredamenti e superando 5-2 Bonpress e 3-2 Gf Transport. Nella seconda fase una vittoria per 2-0 con Artekromo e il già citato pareggio per 3-3 con Pgm. Tutto facile invece ai quarti, superati vincendo 5-0 e 5-3 con Franzoni Costruzioni.

La Toscani Costruzioni - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

La Toscani Costruzioni di Viserjan Lleshaj, Fabio Ubbiali ed Antonio Salomone ha invece vinto con Ragnoli Costruzioni (5-4) e Ottica Donatini (5-2) e pareggiato con L’Immobiliare Castelcovati (3-3) nel girone 3. Poi i costruttori hanno battuto 6-5 Paini Arredamenti e pareggiato 2-2 con Giampe nel triangolare della seconda fase, mentre ai quarti hanno eliminato Utr imponendosi 4-1 dopo il 3-3 dell’andata. Dopodomani le semifinali di ritorno.