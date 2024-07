Torneo di Polpenazze, la diretta della serata finale

Scendono gli ultimi granelli di sabbia nella clessidra: è arrivato il grande giorno. Stasera conosceremo la vincitrice della quarantaquattresima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi.

Dopo venti serate di grande calcio, ecco finalmente che si arriva all’ultimo atto. In corsa per il primo posto sono rimaste dunque due squadre, Pgm e Nova Sider Forgital (calcio d’inizio alle 21.50). Da una parte una formazione che è abituata a vincere. Dall’altra una che è arrivata per la prima volta alla fase finale e punta al grande colpo.

I campioni in carica

Cominciamo dai campioni in carica di Pgm, che dopo aver fatto le prove nel 2022 (sconfitti in finale da Stamperia Bonpress) si sono riscattati, trionfando nel 2023 contro Utr. Il percorso non è stato netto, ma questa squadra ha meritato di arrivare fino all’ultimo atto.

Prima fase superata con 9 punti, seconda con 4. Poi semaforo verde ai quarti contro Costruzioni Speciali Bresciane (6-0 e 3-3) e alle semifinali con Ceresa Delfina Autodemolizioni (3-2 e 1-1). Rosa di altissimo valore, con il portiere goleador Alessandro Vagge (due reti in questo torneo) e i vari Alberto Boschetti, Alessandro Minasola, Domenico Grasso e Nicola Ciccone.

Si tratta di una squadra affidabile che non sempre ha dominato le avversarie, ma che è comunque riuscita a portare a casa la pagnotta senza troppi rischi.

La Nova Sider

Sin qui un torneo da incorniciare per la Nova Sider Forgital - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dall’altra parte c’è la novità assoluta Nova Sider Forgital, mai arrivata alle fasi finali di questo torneo. Prima fase chiusa con 7 punti, seconda con 4. Poi, la Nova Sider ha superato i quarti contro Franzoni Costruzioni (5-0 e 5-3) e le semifinali con Toscani (2-2 e 3-1).

Ha un gruppo molto forte, con gli ex Bonpress Marco Serio e Federico Peli. In difesa c’è il muro Aboubakar Bakayoko, poi ci sono Mirko Traversi, Julian Duda e Giuseppe Boldini. La Nova Sider, in questa edizione, raramente ha sofferto.

È difficile fare un pronostico, considerato che anche l’unico precedente (il 25 giugno, durante la seconda fase) è finito in parità, cioè 3-3.

Omorogieva della Ceresa Delfina, capocannoniere del torneo - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La sfida tra Pgm e Nova Sider Forgital sarà preceduta alle 21.10 dalla finalina per il terzo posto, tra Ceresa Delfina Autodemolizioni e Toscani Costruzioni. La serata sarà invece aperta (alle 20.30) dalla finale del quadrangolare Pulcini tra Valtenesi Gialla e Blu. Al termine le premiazioni.