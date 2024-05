Torneo di Polpenazze, i risultati della seconda serata

Nella seconda serata della 44esima edizione del notturno di Polpenazze vincono Utr, Toscani Costruzioni e L’Immobiliare Castelcovati.

Comincia bene il torneo per la seconda classificata della scorsa edizione, Utr/Risposta Serramenti/Confezioni Grazia/ Guarnimed/Arici Costruzioni, che si sbarazza senza fatica dell’Artekromo/Prandelli Pressofusioni/Bal. Nel primo tempo vanno a segno Martin Martinez (4’ e 15’), Matteo Bonardi (6’), Milos Malivosevic (11’) e Patrick Corbelli (14’). Nella ripresa calano i ritmi, ma arrivano altre due reti: Malivosevic (4’) e Martinez (13’), che fissano il punteggio sul 7-0. L’Utr ottiene così i primi tre punti del torneo, raggiungendo a quota 3 in vetta al girone 2 -un vero gruppo di ferro - il Resto del Maury.

Torneo di Polpenazze, seconda serata: Artekromo-Utr - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Poi si apre il raggruppamento 3, con il match tra Toscani Costruzioni/Garda Soccer Academy e Ragnoli Costruzioni. Partita emozionantissima, che rimane in bilico fino all’ultimo secondo. Il primo tempo lo chiude in vantaggio la Ragnoli, che passa in svantaggio subito (Marco Valotti al 4’) ma poi ribalta il punteggio grazie a Mattia Zugno (11’), Davide Reboldi (14’) e Luca Serpelloni (15'). Ad inizio ripresa Pasquale Costanzo (2’) ed Antonio Salomone (3’) portano il risultato sul 3-3. Valotti firma il sorpasso al 10’, ma ancora Zugno pareggia venti secondi dopo. Al 13’ è Alessio Quaggio a riportare avanti i suoi, segnando il definitivo 5-4: il derby delle Costruzioni se lo aggiudica così la Toscani.

Torneo di Polpenazze, seconda serata: Toscani costruzioni-Ragnoli costruzioni - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Infine si disputa l’ultimo match della serata tra L’Immobiliare Castelcovati e Ottica Donatini/Imbal Line/Termoidraulica Perin. Ad avere la meglio sono gli immobiliari che vincono 7-4: il primo tempo si chiude 4-2, grazie alle reti di Matteo Piccinni (9’), Nicolò Pagano (11’), Federico Ongaro (13’) e Filippo Lauricella (15’) da una parte; di Stefano Salomoni (10’) e Simone Bongioni (16’) dall’altra. Nella ripresa arrivano altre due reti di Pagano (2’ e 10’) e una di Jacopo Mozzanica (6’), mentre nella Donatini è Michele Casella a segnare un’inutile doppietta (5’ e 8’). L’Immobiliare Castelcovati tiene così il passo della Toscani Costruzioni nel gruppo 3. Si torna in campo domani per altre quattro partite, valide per i gruppi 4 e 5.