Torneo di Polpenazze, i risultati della decima serata

Di fronte alle telecamere di Teletutto è andato in scena il decimo appuntamento della 44esima edizione del notturno di Polpenazze: semaforo verde per Nova Sider Forgital e Paini Arredamenti. Eliminata a sorpresa invece la Bonpress.

Nel corso della serata passerella d’onore per il Lumezzane Femminile, reduce dalla promozione in B e dalla vittoria in Coppa Italia, che ha sfilato con i trofei appena conquistati. In apertura le ultime due partite del girone 4, dove tutto è ancora in bilico.

Nova Sider Forgital-Gf Transport

Si comincia con Nova Sider Forgital (4 punti)-Gf Transport (3). Partono meglio quest’ultimi, che sbloccano la contesa con Alessandro Zanini (5’). Nella ripresa però Aboukabar Bakayoko (1’) e Manuel Marchetti (4’) ribaltano il punteggio. Matteo Rivellini al 7’ pareggia i conti, ma la zampata di Federico Peli in chiusura (14’) regala alla Nova Sider Forgital i tre punti (3-2) e l’accesso alla seconda fase come prima del girone.

Bonpress-Paini Arredamenti

A seguire arriva la seconda sorpresa di questa edizione: dopo l’eliminazione del Resto del Maury, esce subito anche Bonpress/ Cammi Group/ Zd Zobbio/ Fpm (3), che rimedia un set da Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini (1). Per gli arredatori tripletta di Hezzi Ghazouani (5’ e 10’ pt, 14’ st), doppietta di Federico Bontempi (15’ pt e 6’ st) e gol di Nicolò Maspero (9’ pt). Bonpress, che va a segno con Simone Comelli (8’ pt) e Giovanni Guccione (2’ st), abbandona così il torneo alla prima fase dopo il successo del 2022 e il quarto posto del 2023.

Tinteggiature Erika-Cristian

Infine per il gruppo 5 si disputa una gara inutile ai fini della qualificazione, tra Tinteggiature Erika/ Amadei Costruzioni e Cristian, ancora ferme a quota zero. Match a senso unico. Lo vince Erika 6-3: a segno Matteo Beschi (5’ pt), Kevin Ndoj (14’ pt e 5’st), Mattia Mazzacani (4’ st), Sebastiano Palmieri (9’ st) e Marco Cherubini (13’ st). Per gli avversari, reti di Simone Mari (6’ pt), Mirko Apollonio (14’ st) e Nicolò Ziglioli (15’ st).

Si torna in campo domani sera per le ultime tre partite della fase a gironi. Da sabato via ai triangolari della seconda fase.