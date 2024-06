Torneo di Polpenazze, i risultati della nona serata

L’Utr fa fuori il Resto del Maury; passano Artekromo, Toscani Costruzioni e L’immobiliare Castelcovati. Questi i verdetti della nona serata dell’edizione numero 44 del notturno di Polpenazze.

Si comincia con il girone 2: Artekromo/ Prandelli Pressofusioni/ Bal (3 punti) deve assolutamente vincere contro Bar Stazione Toscolano/ Pescheria/ Lagomar/ Carrozzeria Benaco/ Aeolus (0) per sperare di passare il turno. La partenza è al rallentatore, ma poi la formazione valgobbina dei fratelli Casella sommerge i gardesani sotto una valanga di reti, 8-2. Tripletta di Filippo Guerini (13’ pt, 3’ e 4’ st), più gol di Kevin Okou Okou (7’ pt), Nicolò Quaggiotto (10’ pt), Massimo Fattori (12’ pt), Matteo Sonzogni (9’ st) e Simone Ferrari (11’ st). Per Bar Stazione reti di Lorenzo Paravicini (6’ pt) e Alessio Pasotti (15’ pt).

A seguire va in scena una delle più belle partite viste a Polpenazze, tra Resto del Maury (3 punti) e Utr/ Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/ Guarnimed/ Arici Costruzioni (6). I primi devono assolutamente vincere per rimanere in corsa: nasce così una sfida tiratissima, che va avanti a botta e risposta, risolvendosi all’ultimo secondo, 6-5, in favore dell’Utr. Per quest’ultimi segnano Matteo Bonardi (3’ pt e 14’ st), Martin Martinez (6’ e 10’pt), Milos Malivojevic (13’ pt) e Nicolò Lini (11’ st); per il Maury Daniele Fenotti (2’ e 7’ pt), Stefano Apollonio (11’ pt), Marco Ravani (15’ pt) e Stefano Botturi (8’ st). Passano Utr (9 punti) e Artekromo (6); out Maury (3) e Bar Stazione (0).

Nel gruppo 3, invece, l’Ottica Donatini/ Imbal Line/ Termoidraulica Perin (0 punti) ha vita facile contro la Ragnoli Costruzioni (3): finisce 6-2. Da una parte gol di Omar Diop (10’ pt), Jonata Bravo (11’ e 12’ pt, 13’ st) e Michele Casella (2’ e 4’ st), dall’altra di Riccardo Villa (6’ pt) e Simone Raccagni (15’ st).

A seguire Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy (6 punti) e L’Immobiliare Castelcovati (3) si accontentano di un pareggio che però qualifica entrambe. Per i costruttori gol di Antonio Salomone (5’ pt) e Oubakent Hamza (1’ e 9’ st); per gli immobiliaristi centri di Massimiliano Pesenti (8’ pt), Matteo Piccinni (6’ st) e Andrea Poli (7’ st).