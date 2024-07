Torneo notturno di Mezzane, la diretta della finale

L’ultimo ballo. Oggi – con diretta streaming in questo contenuto a partire dalle 20.30 – il Torneo notturno di Mezzane chiude i battenti della 20esima edizione con la sedicesima serata in programma della competizione sviluppatasi dallo scorso 5 giugno presso il rettangolo verde dell'oratorio di via Risorgimento della frazione calvisanese.

Tutto, ovviamente, non prima di aver individuato la squadra vincitrice. E, a tal proposito, la lotta è fra la Digital Solution/Pub Numero Uno/Taffelli Scavi (già in trionfo nel 2019) e la scatenata Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Lopigom, in campo faccia a faccia attorno alle 22.15.

Poco, prima, invece l’agonismo si ferma per un attimo per ricordare Luca Zanella, Stefano Ferrari e Giulia Ruggeri, ovvero ragazzi del paese scomparsi prematuramente nel recente passato. Per questo, gli organizzatori della parrocchia Santa Maria Nascente non mancano di tributare loro un saluto con uno spettacolo ad hoc, che ogni volta incanta e non lascia indifferente il pubblico.

Tornando invece a parlare di calcio giocato, alle 21.15 ecco di scena l’Autoscuola Vigorelli (seconda nel 2023) il Milan Club Castel Goffredo scontrarsi per salire almeno sul terzo gradino del podio. Obiettivo, questo, a cui ambiscono anche Effecar e Le Bimbe di Niky per quanto riguarda il tabellone femminile, il cui match prende vita alle 20.30.