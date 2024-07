Torneo notturno di Mezzane, la diretta della quindicesima serata

Due posti per ambire alla gloria. Stasera, con telecronaca in diretta streaming sul nostro sito, il Torneo notturno di Mezzane elegge le proprie finaliste: chi conquisterà venerdì il Trofeo San Dionigi?

Tabellone femminile

Prima però di procedere con tale operazione, quale antipasto della 15esima serata, oggi alle 20.30 si procederà a decretare la formazione regina della competizione riservata alle donne: sul rettangolo verde ecco allora di scena le Patitos contro la squadra Flash.

Le semifinali maschili

A seguire, dalle 21.15, spazio agli uomini con la prima semifinale che mette di fronte la temibile «new entry» Milan Club Castel Goffredo e la Digital Solution/Pub Numero Uno/Taffelli Scavi, che nel 2023 si è piazzata al terzo posto e punta ovviamente a migliorarsi.

Alle 22.15, invece, nella seconda semifinale la quotata Autoscuola Vigorelli (seconda 12 mesi fa) attende la sfida con la Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Lopigom che, di partita in partita, ha dimostrato il proprio valore senza timore alcuno.

Con i volontari della parrocchia Santa Maria Nascente sempre in fermento affinché il pubblico possa godersi un ottimo spettacolo (nonché di squisitezze culinarie da leccarsi i baffi grazie ai cuochi in cucina), sullo sfondo al campetto dell’oratorio di via Risorgimento si stagliano sempre i volti sorridenti di Luca Zanella, Stefano Ferrari e Giulia Ruggeri: tre giovani vite spezzate troppo in fretta e che si vuole appunto ricordare tramite il calcio d’estate che loro amavano tanto.