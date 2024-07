Torneo notturno di Mezzane, la tredicesima serata

Al Torneo notturno di Mezzane è tempo di quarti di finale. L'appuntamento è per questa sera, all'oratorio della frazione di Calvisano di via Risorgimento. Ad aprire il programma saranno i campioni in carica della Toscani Costruzioni/Auram Consulting, impegnati contro il Milan Club Castel Goffredo, che lunedì è riuscito a staccare il pass per questa fase della competizione battendo 6-2 l'Atletico Plefo.

Il match è in programma alle 21.15. Seguirà la sfida tra Geom. Cogoli/La Bottega delle Carni/Lopigom Guarnizioni Industriali e Braga Termoidraulica/GiZetaEmme Tinteggiature/Turchi Flavio: i primi hanno dominato il girone C, i secondi si sono assicurati la qualificazione piegando 5-4 I 2000.

A inaugurare la serata sarà però un altro appuntamento da non perdere: quello tra Effe Car e Patitos, prima semifinale del tabellone femminile. Su questa pagina, a partire dal fischio d'inizio (20.30), sarà disponibile la diretta streaming di tutti e tre gli incontri.