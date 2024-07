Boom di pubblico e di spettacolo al Torneo notturno di Mezzane

A grandi passi, la ventesima edizione del Torneo notturno di Mezzane-Trofeo San Dionigi macina serate ricche di pubblico e di spettacolo. A breve, all’oratorio della frazione di Calvisano di via Risorgimento, verrà definita la lista delle otto squadre che potranno ancora puntare al titolo, che formeranno la griglia dei quarti di finale.

Quattro pass

Per il momento, la seconda fase della competizione che ricorda i giovani Luca, Stefano e Giulia ha sancito un’eliminazione definitiva e consegnato quattro pass. Nel dettaglio, completati i propri impegni, nel girone D l’Impresa edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani deve abbandonare il torneo, complici le due sconfitte incassate.

Al contrario, nello stesso girone, l’Autotrasporti Cavallari conquista la vetta. Anche la Nord Impresa ha 4 punti, ma i «trasportatori», dopo il 4-4 nei tempi regolamentari (a segno Bettari, Avanzi e Marinaci con una doppietta; Ejjaki, Nouioura e Burato con una doppietta) hanno avuto la meglio alla lotteria dei rigori a conclusione del faccia a faccia.

Così, la formazione detentrice del primato attende lunedì prossimo di sfidare una fra Bar Da Cristian (ferma a zero punti) e la Digital Solution/Pub N.1/Taffelli Scavi (1 punto), che oggi alle 22.15 battagliano esclusivamente per il secondo posto del girone B. In cima, infatti, c’è l’Autoscuola Vigorelli a 4 punti e con il vantaggio di aver superato i «digitali» ai calci di rigore dopo il 2-2 al 40’ (da un lato in rete Omorogieva, dall’altro ecco le repliche di Bresciani e Pradella).

Campioni in carica

Nemmeno nel girone A il trono è più in discussione: lo occupano i campioni in carica della Toscani Costruzioni/Auram Consulting, in virtù della miglior precisione dal dischetto mostrata nello «spareggio» con I 2000 (2-2 il risultato maturato sul campo a cronometro attivo in conseguenza al botta e risposta fra Gerevini-Frassine e Raccagni-Galante) e del 2-0 rifilato poi a Braga Termoidraulica/GiZetaEmme/Turchi Flavio grazie ai palloni scagliati in fondo al sacco alle spalle di Ghisleri da Zappa e Traversi.

Così oggi i «termoidraulici» e i giovani della generazione Z si affrontano alle 21.30 per decidere chi avanza e incrocia sul cammino la Geometra Cogoli/Bottega delle carni/Lopigom, capace di centrare due successi (nessuna avversaria come lei) e diventare leader indiscussa nel gruppo C. I «costruttori», sono invece spettatori interessati del match in apertura alle 20.45, che mette di fronte nel gruppo A il Milan Club Castel Goffredo e l’Atletico Plefo (giocheranno contro i vincitori).

La strada per alzare il cielo trofeo venerdì 12 luglio non è tracciata per tutti: solo tre team su sei ancora in bilico possono proseguire nel sogno. Tra poche ore arrivano i vari verdetti.