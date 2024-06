Gran Notturno di Maclodio, la diretta della tredicesima serata

Ultima chiamata per le semifinali. Con la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova e Edil Gea-Vibi Elettrorecuperi Piamborno già sicure di disputare il doppio confronto che porta alle finali del 26 giugno dopo i tre successi conseguiti in altrettanti impegni, stasera – per il 13° appuntamento della 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio – usciranno dal rettangolo verde le altre due contendenti al titolo.

Chi invece incappa in un passo falso, saluta la competizione sfiorando solo l’ingresso nelle Fab 4. Un destino, questo, che coinvolge una fra l’Artekromo Bal Lumezzane e la Fop/Carrozzeria Grazioli/Pasturi srl/Carmagnola Garden Brescia. Un match – quello che prende il via alle 21 - davvero imperdibile: di fronte ci sono Okou Okou, Mozzanica, Guerini e Gherardi per i valtrumplini e Bardelloni, Peli, Pinardi e Serio per i cittadini.

Certo non è da meno la sfida delle 22 che oppone il Bar Milano 2 Orzinuovi (con il gruppo dell’Orceana a far da padrone: Bacaloni, D’Aniello e Julian Duda, per citare alcuni componenti) e la Vibi Elettrorecuperi Piamborno trascinata da Varas, Berta e Fenotti. Parata di stelle ed emozioni garantite in campo nonché in diretta streaming su questa pagina grazie alla copertura video del Giornale di Brescia.