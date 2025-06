Torneo di Maclodio, i risultati della settima serata

Ritmo serrato per il Gran Notturno di Maclodio: non potrebbe essere altrimenti, considerato che si viaggia verso il giro di boa di domani, quando è in programma l’ottava delle sedici serate del calendario.

Concessionaria Diesel ai quarti

Nel settimo appuntamento della 46° edizione del torneo notturno più longevo della provincia va registrato il successo della Concessionaria Diesel 80/La Torre Case/Autodemolizioni Buffoli/Carrozzeria Grazioli: il 3-2 a referto nell’accesa ed avvincente sfida contro Vibi Elettrorecuperi Piamborno consente alla squadra capitanata da Grasso (autore di due reti, oltre al gol di pregevole fattura di Mattioli) di qualificarsi per i quarti di finale e tenere più che mai alla portata il sogno di laurearsi campione nell’evento conclusivo del 2 luglio. Un’ambizione, questa, che la formazione sconfitta – e incapace di trovare il pareggio nei minuti di recupero complice il contestatissimo rigore di Ravasi neutralizzato in modo egregio da Vagge – non deve ancora abbandonare completamente, ma che è comunque chiamata a tenere viva solo passando dalle difficoltà del tabellone dei perdenti: una strada tortuosa, che mette come primo ostacolo sul suo cammino l’Alice Costruzioni Chiari di Cariello e Vitari, con cui misurarsi già venerdì.

L’eliminata

Ma non è tutto. Ricordando che ogni gara viene trasmessa in diretta streaming con telecronaca live sulle pagine web del Giornale di Brescia, bisogna annoverare anche la terza squadra eliminata: il riferimento va al Caffè Ambrosia/Pasticceria Filippo Fiorini Bassano Bresciano, in seguito al risultato al passivo (1-3) rimediato di fronte alla BZ di Zanchi Luca Villanuova sul Clisi, la quale – forte del gruppo del CazzagoBornato e in particolare del guizzo di Mancosu, oltre che della doppietta di Mancosu – al contrario rimane in corsa.

Prossimi appuntamenti

Questo quanto ormai appartiene al passato: archiviata una bella pagina di calcio d’estate, lo sguardo è proiettato a ciò che deve ancora accadere. Meglio allora non prendere impegni per domani: alle 21.10 i riflettori della piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo si accendono per la sfida tra l’Imbalplast Soncino e Bar Tabaccheria Treponti/Immobiliare 5/Atletico Costruzioni Rezzato, mentre alle 22 la scena è catalizzata dallo scontro tra l’Immobiliare ML Castrezzato (vicecampione nel 2024 con il nome di Edil Gea) e i giocatori dell’Orceana di Eccellenza riuniti sotto il vessillo del Bar Milano 2 Orzinuovi.