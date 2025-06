Torneo di Maclodio: i risultati della sesta serata

Wow. Una parola condensa la meraviglia – in un mix tra agonismo, tattica e giocate eleganti – che ha contraddistinto la vivace sfida tra Toscani Costruzioni/Fop Carrozzeria/Carmagnola Garden Brescia e Tonykart/Pasturi srl/Costruzioni Franzoni. Alla fine, in quello che è stato fuor di dubbio il match di cartello della sesta serata del Gran Notturno di Maclodio, trionfa la Tonykart, che rifila un 5-2 ai danni dei rivali.

La sfida

Già le prime schermaglie danno l’impressione di poter assistere ad una gara spumeggiante. E tale sensazione trova poi conferma nelle manovre imbastite sul rettangolo verde della piccola Bombonera dell’oratorio bassaiolo. I giocatori non si risparmiano alcun colpo e, anzi, intraprendono vari duelli uomo-a-uomo a tutto campo. Alla fine, comunque, la tripletta di Bardelloni sommata ai gol di Peli e Pinardi danno ragione al gruppo bresciano, lasciando gli avversari di turno – perlopiù in azione in terra orobica – a mordersi le unghie per le chance non sfruttate in zona calda. E ora se la formazione perdente è consapevole di dover affrontare le «forche caudine» del tabellone dei perdenti, il team vincente invece deve prepararsi a un altro big match: lunedì prossimo, 23 giugno, incrocia il cammino dei campioni in carica di Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco regio/Csb Verolanuova.

L’eliminazione

Intanto, se una squadra giustamente esulta per il secondo successo di fila nella manifestazione, un’altra è avvolta da un sentimento di delusione. La Bovisasca Saldature Milano ha infatti patito l’eliminazione dal torneo in virtù del ko (1-4) rimediato nel confronto con la Bt Sollevo/At Group/Tis srl: velleitaria in tal senso la rete di Malvestio se rapportata ai guizzi chiusi col pallone in fondo al sacco di Otabie, Ionescu (doppietta) e Infantino.

Il programma

Ma non è tutto qua: prima della consueta pausa di giovedì, i riflettori del Gran Notturno di Maclodio si accendono anche mercoledì. Il programma alle 21.10 propone lo scontro da dentro o fuori tra BZ di Zanchi Luca Villanuova sul Clisi e Caffè Ambrosia/Pasticceria Filippo Fiorini Bassano Bresciano, quindi alle 22 Concessionaria Diesel 80/La Torre case/Autodemolizioni Buffoli/Carrozzeria Grazioli Trenzano sono opposti alla Vibi Elettrorecuperi Piamborno, seguita e sostenuta in panchina da Mario Balotelli e dal fratello Barwuah. Premesse succulenti, dunque, per gli appassionati del calcio d’estate e non solo: per seguirle, non resta che recarsi all’oratorio del paese bassaiolo o, in alternativa, collegarsi al sito web del Giornale di Brescia per la telecronaca in diretta streaming.