Gran notturno di Maclodio, la diretta della settima serata

Con un occhio rivolto costantemente al meteo e con le emozioni ancora vive di ieri, stasera va in scena la settimana serata della 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio.

E, come per le precedenti, poco o nulla è scontato. Al contrario, nelle due sfide in calendario, la difficoltà di prevedere chi avrà la meglio la fa da padrone… oggi in modo particolare. Nel caso specifico, alle 21.10 – con telecronaca in diretta streaming, maltempo permettendo – scendono in campo l’Autotrasporti F.lli Zini / Santi Inox Travagliato (terzi classificati 12 mesi fa e di nuovo con i giocatori della Virtus Aurora Travagliato a formarne la base) e l’Autodemolizioni Buffoli / Non Solo Casa 2 / Diesel 80 / Carrozzeria Grazioli Trenzano (seconda nel 2023 e a caccia di rivalsa con l’accoppiata Grasso-Minasola): con un ko al passivo all’esordio, chi esce sconfitto deve suo malgrado abbandonare il torneo.

E, ancora: a seguire - attorno alle 22 - per il tabellone delle vincenti, tutto assolutamente in bilico fra l’Edil Gea (capitanata da un «certo» Lleshaj) e l’Artekromo Bal Lumezzane che, con un Mozzanica in grande spolvero, non intende soccombere ai rivali.