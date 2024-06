Gran notturno di Maclodio, la diretta della sesta serata

Dopo la sosta domenicale di ieri, stasera riprende il cammino della 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio. Una competizione che ha già la prima eliminata, ovvero il Caffè Ambrosia/Sushi Zen Rezzato.

E stasera sarà nota anche la seconda: reduci da un ko all’esordio, tanto la Bar Tabaccheria Tre Ponti / Immobiliare 5 / Atletico Costruzioni Rezzato (con Nicola Pozzebon in rosa) quanto l’Al-Met Trading Travagliato (che può puntare sull’estro di Yassin Ejjaki) lottano dunque alle 21.10 con telecronaca in diretta streaming su questa pagina per evitare la fuoriuscita anticipata. D’altro canto si preannuncia divertente il match delle 22 inserito nel tabellone dei vincenti fra il Bar Milano 2 Orzinuovi (composto dal gruppo-Orceana) e la Fop Carrozzeria/Pasturi/Franzoni Costruzioni/Carmagnola Garden, che ha in seno un Emanuele Bardelloni particolarmente ispirato.