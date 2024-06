Gran notturno di Maclodio, la diretta della quindicesima serata

Tutti (organizzatori, giocatori e spettatori) incrociano forte le dita e sperano che stavolta sia la volta buona. Dopo il rinvio quasi last-minute di domenica a causa delle intemperie che si stavano per abbattere sul territorio, stasera - altri inconvenienti meteorologici permettendo - il 45° Gran Notturno di Maclodio conoscerà le sue finaliste: a partire dalle 21.10 (con diretta streaming fruibile su questa pagina) sono infatti in programma le semifinali di ritorno.

Da un lato chi si è aggiudicato il successo all’andata spera di ripetersi o quantomeno di conquistare un pareggio per assicurarsi il biglietto per la lotta al titolo di venerdì. Forti rispettivamente del 4-2 e del 3-1 in proprio favore all’andata, tanto l’Edil Gea Castrezzato di Lleshaj e del portiere-goleador Offredi quanto la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova di Cossetti e Sodinha hanno a disposizione due risultati su tre.

Al contrario, patite le sconfitte in gara-1, l’Artkekromo Bal Lumezzane di Okou Okou e Gherardi come la Vibi Elettrorecuperi Piamborno di Varas e Lucenti devono necessariamente superare l’avversario entro i tempi regolamentari - senza preoccuparsi di avere una migliore differenza reti - per poi sperare d’imporsi all’extra-time (una partita a sé di 14 minuti, che cancella i risultati conseguiti in precedenza) ed eventualmente ai rigori. Emozioni su emozioni, insomma, da vivere d’un fiato. Chissà come andrà.