Gran notturno di Maclodio, la presentazione della quindicesima serata

Tutto può ancora accadere. La particolare ed inimitabile formula del Gran Notturno di Maclodio non dà nulla per scontato. Per decidere allora chi si qualifica per la finalissima di mercoledì e può ambire al primo premio di 10mila euro non si può far troppo affidamento su quanto accaduto venerdì nell’andata delle semifinali. Certo, chi ha certificato un successo parte in vantaggio nella gara di ritorno di oggi: basta infatti un pareggio per mettere in tasca il biglietto per l’appuntamento conclusivo. Non è invece sufficiente vantare una miglior differenza reti in caso di sconfitta: tale fattore non viene conteggiato nel regolamento stilato dagli organizzatori: «Una vittoria conta come tre punti e stop», ribadiscono con forza da dietro le quinte del torneo più longevo della provincia. Insomma, per scoprire chi avrà diritto ambire al titolo bisogna vivere sino all’ultimo le emozioni che regaleranno questa sera le «fantastiche quattro».

Le squadre in campo

Incrociando le dita che il maltempo non guasti lo spettacolo (trasmesso come sempre in streaming sul su questa pagina), alle 21.10 scende così in campo l’Edil Gea Castrezzato contro l’Artekromo Bal Lumezzane: reduci dal 4-2 rifilato agli avversari in gara-1, i «costruttori» - trascinati da Lleshaj e con un Offredi in versione pigliatutto nonché goleador tra i pali – sperano di legittimare il proprio dominio anche oggi. Al contrario, i «cromati hanno tutte le carte in regola per sovvertire con bomber Okou Okou l’epilogo dell’andata e giocarsi poi tutto all’extra-time: una mini-partita a sé di 14 minuti, questa, da disputarsi al termine dei tempi regolamentari e alla quale potrebbe prendere parte anche capitan Mozzanica dopo il cartellino rosso rimediato all’andata.

Lo stesso sentimento di rivalsa lo nutre inoltre la Vibi Elettrorecuperi Piamborno: accusato il 3-1 al passivo nella sfida con la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova, i vari Fenotti, Lucenti, Tognazzi, Varas e soci non vogliono replicare un analogo epilogo. D’altro canto, gli “immobiliari” di Acerbis, Boschetti, Cossetti, Sodinha e compagni intravedono sullo sfondo l’opportunità di difendere il trionfo della competizione, messo in bacheca un anno fa. Quattro sorelle per due posti: davvero difficile dire chi la spunterà. Meglio godersi lo spettacolo e applaudire i protagonisti.