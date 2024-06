Gran Notturno di Maclodio, la diretta della quattordicesima serata

Chi sarà la regina del 2024 del Gran Notturno di Maclodio? Con ancora negli occhi lo spettacolo dell'ultima serata, la risposta è da individuare nelle quattro superstiti della competizione, che si daranno battaglia nelle semifinali. Stasera si potrebbe avere quindi una indicazione parziale di chi nutre maggiori chance di conquistare il titolo: chi infatti ha la meglio nella gara d’andata, ha poi il vantaggio di accontentarsi di un pareggio in quella di ritorno di domenica.

Ne sono consapevoli Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova e la Vibi Elettrorecuperi Piamborno: di fronte l’una all’altra alle 21.10, garantite giocate stellari dagli «immobiliari» (con Cossetti, Sodinha e soci decisi a difendere il trofeo messo in bacheca un anno fa) e i camuni che, aggrappandosi alle parate di Tognazzi, vantano in rosa ulteriori pezzi grossi quali Lucenti, Varas, Berta e Fenotti.

Allo stesso modo, in campo alle 22, anche l’Edil Gea Castrezzato e l’Artekromo Bal Lumezzane desiderano partire con il piede giusto. Per i «costruttori» Lleshaj è una garanzia, così come gli interventi di Offredi a tenere spesso e volentieri la porta inviolata. Per i valtrumplini brilla invece Mozzanica (capocanonniere con 10 gol), il quale ispira di continuo le finalizzazioni di Guerini, Mehic e Okou Okou.

Dovrebbe bastare questo a convincere il pubblico – atteso numerosissimo come sempre – a recarsi sugli spalti della Bombonera dell’oratorio di Maclodio oppure collegarsi da remoto per seguire ogni emozione raccontata in diretta streaming su questa pagina.