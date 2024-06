Gran Notturno di Maclodio, la diretta dell’ottava serata

Auspicando nella clemenza della pioggia, stasera si torna in campo per il 45° Gran Notturno di Maclodio.

E il programma è davvero ricco. Con tutte le emozioni trasmesse qui in diretta streaming, si parte alle 19 (sì, in anticipo rispetto al solito) per recuperare il match non disputato martedì a causa delle intemperie tra l’Edil Gea Castrezzato e l’Artekromo Bal Lumezzane: chi tra la squadra capitanata da Lleshaj e quella da Mozzanica riuscirà a strappare il pass per accedere ai quarti di finale del torneo notturno più longevo della provincia?

Poi, lasciando spazio alle sfide dei piccoli campioni (leggasi: Pulcini 2012/2013), le gare dei grandi animano ancora la Bombonera dell’oratorio bassaiolo alle 21.10, quando i “padroni di casa” del Maclodio di Terza categoria cercano di tenere testa ai rivali della Scam srl / Bz Sas Brescia (infarcita di giocatori del Mariano Calcio, trionfanti nel campionato di Promozione comasco): chi perde, viene eliminato.

Alle 22, invece, reduci dai propri successi all’esordio, la Vibi Elettrorecuperi Piamborno e l’Imbalplast Soncino inseguono anche loro un posto nei quarti di finale, conteso appunto dal team dell’esperto Vargas e da quello trascinato dal giovane Valtulini, alle prese di recente con la Kings League a fianco di Totti. Emozioni a non finire, insomma, per una serata imperdibile.