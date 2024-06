Gran Notturno di Maclodio, la diretta della nona serata

Superata la metà (con l’ottava serata delle sedici complessive consegnata ieri agli archivi), la 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio non concede passi falsi a chi è già incappato in un ko. Nel caso specifico, oggi – con telecronaca in diretta streaming su questa pagina – quattro formazioni sono impegnate ad evitare la seconda sconfitta nel torneo, che equivarrebbe per loro all’eliminazione e al conseguente addio alla possibilità di qualificarsi per le semifinali (programmate con gare di andata e ritorno il 21 e 23 giugno prossimi).

Promette dunque spettacolo il match delle 21.10 che oppone il Bar Tabaccheria Treponti/Immobiliare 5/Atletico Costruzioni Rezzato e l’Imbalpast Soncino: da un lato l’esperienza di volti noti in provincia (Pietro Bardelloni, Nicolò Pozzebon, Marco Begni) sommata alla freschezza di El Hilali, dall’altra parte l’esuberanza e la voglia di ben figurare di Valtulini e compagni, che scendono sul rettangolo di gioco della“Bombonera con l’etichetta di mina vagante per l’imprevedibilità dimostrata sin qui.

Allo stesso modo, attorno alle 22, non dovrebbe deludere affatto la sfida tra la Bovisasca Sp Trasporti Milano e l’Artekromo Bal Lumezzane: lo scontro anzi che frappone i giocatori del Sant’Angelo di serie D (Renda e Ortolan) oltre al talento cristallino del tandem De Maria-Alagna della Lucchese di serie C dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di capitan Mozzanica e soci. Come finirà, al momento è difficile dirlo: l’ultima parola, come sempre, spetta al campo.