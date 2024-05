Torneo di Polpenazze, la diretta della prima serata

Il tempo dell’attesa è terminato: prende il via stasera la 44esima edizione del notturno più importante dell’estate, il torneo di Polpenazze. Ai blocchi di partenza 24 squadre, pronte a darsi battaglia per cercare di sottrarre lo scettro alla regina del 2023, la Pgm, che all’ultimo atto s’impose per 4-3 ai supplementari su Utr.

Anche quest’anno non manca la grande copertura mediatica di Teletutto. La tv dei bresciani infatti sarà presente in Valtenesi e seguirà la 44esima edizione del notturno Memorial Attilio Camozzi. Lo farà attraverso la trasmissione «Parole di calcio in tour», con uno studio appositamente allestito in loco, vicino al rettangolo verde, per nove serate.

Si comincia oggi dalle 20.45: alla conduzione Erica Bariselli e come ospiti ci saranno Enrico Gheda, l’avvocato Luca Broli e l’allenatore del Breno Davide Bersi. A bordocampo Fabio Tonesi, che racconterà i match, raccogliendo i commenti a caldo dei protagonisti. Anche in questo contenuto è possibile seguire la diretta.